Belen sposta l'anello, ha cambiato idea sulle nozze con Elio?

Le news di Belen e i commenti dei fan

“La fede di Stefano all’anulare e l’anello di Elio al medio… ottimo” scrive un fan commentando la foto che mostra le mani con i preziosi. Belen Rodriguez si è riempita d’oro per la sua vacanza spettacolare alle Maldive e si rotola nella sabbia senza timore. “Adorabile, vi prende tutti in giro e voi controllate che anello ha o non ha” replica un’altra. A chi critica, alcuni replicano: “A rosicone fatevene ‘na ragione”. “Leggo i commenti e immagino lei mentre getta uno sguardo sulle vostre esternazioni, alcune veramente esilaranti. Pensate seriamente che si lasci condizionare da una vostra denigrazione o esaltarsi per una approvazione. Lei sta semplicemente vivendo la sua vita nel miglior modo possibile, con i suoi up & down, con i suoi sbagli e i suoi momenti esaltanti. Tanti di voi quella vita se la sognano, altri la snobbano per celare l'invidia, nel frattempo lei fa il suo percorso in questa vita… E’ una donna e come tale gli piace sognare... e lei si può permettere di farlo in grande!” chiosa un follower.