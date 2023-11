Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni vogliono un figlio

Si conoscono dal 2011 ma nel 2023 è sbocciato l'amore

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si frequentano da 12 anni, come la stessa showgirl ha rivelato. “Siamo una coppia da cinque mesi... Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c'è mai stato nulla tra noi”, ha detto lei stessa sui social. “Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un'amicizia profonda può nascere l'amore” ha aggiunto. Belen ha trovato in Elio il suo nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, avvenuta poco prima dell’estate. L'attrice argentina non ha nascosto i suoi sentimenti per l'imprenditore bresciano, a cui ha fatto una dolce dedica per il suo compleanno: "A te che sei l'immenso per me”. Elio ha già conosciuto i figli di Belen, Santiago e Luna Marì, e li ha portati con sé in un weekend in montagna sulla neve.