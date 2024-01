Belen spala acqua in Argentina: "Stiamo bene, ma rischio di non poter ripartire"

Una tempesta di fulmini ha infatti investito la villa di famiglia, allagandola completamente. "Tormenta electrica en Reta. Un disastro. Fortunatamente stiamo tutti bene, ma non so se riusciremo a ripartire", ha fatto sapere via social la showgirl

Belen dopo l'alluvione: "Paura di non poter ripartire" Armata di spazzolone, Belen non si è tirata indietro e si è messa all'opera per far defluire l'acqua dopo il disastro. Nelle ultime ore si è rifugiata in un alloggio di fortuna, aggiornando in tempo reale i follower sulla situazione. Vicino alla villa si vedono ruspe al lavoro, per portare via fango e detriti. "Hanno fatto uno scavo. Mamma mia, guarda che roba... Spero che non piova più, perché con questo cielo qui... Se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire, sono preoccupata. Che putiferio, il mondo sta andando a rotoli".

Le frecciatine al veleno a Stefano De Martino e Antonino Spinalbese Una svolta inaspettata per Belen, che finora aveva inviato via social cartoline all'insegna della gioia e della serenità: le colazioni in spiaggia con nonno Gustavo, le coccole tra i fratellini Santiago e Luna Marì, i paesaggi mozzafiato e le danze in strada come una turista qualsiasi. Anche dall'altra parte del mondo, però, non dimentica di dedicare qualche pensierino agli ex infedeli Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Nelle sue storie, scrive infatti: "Cercate amici, amanti e amori che siano ali forti con cui volare alto, che vi aiutino a nascere, anche quando nascere fa soffrire, per scoprire chi siete veramente, per farvi diventare persone migliori".