Dalle vacanze nella sua Argentina non smette di postare immagini sensuali dalla spiaggia in bikini, in famiglia con i figli ed Elio Lorenzoni e lancia messaggini piccanti ai suoi ex. Nelle storie scrive: “Scegliete amici, amanti e amori che siano ali forti con cui spiccare il volo, che vi aiutino a nascere, pure quando nascere fa male, per scoprire chi siete davvero, per rendervi persone migliori”.

Tgcom24

Altro che corna! Belen replica per le rime a tutti gli ex Belen Rodriguez è un fiume in piena di sensualità, ma ha soprattutto tanta voglia di sfogarsi. Accanto al suo compagno Elio Lorenzoni, al cui dito è comparsa una misteriosa fede che qualcuno interpreta come l’ennesimo pegno d’amore della coppia (si vogliono sposare in Argentina?) dopo la proposta di matrimonio alle Maldive, la Rodriguez si sente sicura come non mai e dopo tanto silenzio non le manda a dire più a nessuno.

Belen "tradita" dall'ex marito, ma si erano già lasciati? Nei giorni scorsi sui social ha confermato un flirt tra il suo ex Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo il settimanale “Chi” che ha ricostruito la vicenda la storia risalirebbe all’anno in cui lei era conduttrice all’Isola dei famosi e lui era l’inviato. A quei tempi De Martino era single, in un periodo di tira e molla con Belen, mentre la Marcuzzi era sposata da un anno con Paolo Calabresi Marconi, da cui si è invece separata nel 2022. Ora Belen parrebbe rivolgersi proprio al suo ex lanciando l’ennesima frecciatina social. Nelle storie ha scritto: “Scegliete chi vi rimprovera per troppo affetto, invece di chi vi consola per convenienza, chi vi affronta a muso duro, vi urla addosso e alla fine resta, chi non fa promesse e poi le mantiene, chi tradisce le aspettative, perché non c'è altro modo di onorare la vita, nella sua magnifica imperfezione, chi vi cambia gli occhi, o ve li restituisce per la prima volta, mostrandovi un modo diverso di guardare. Scegliete chi vi spinge a lottare, a combattere, a crescere e sperimentare, chi inventa ogni giorno colori nuovi e ha incoscienza abbastanza da accostare il verde col giallo, il blu cobalto col rosso rubino. Scegliete chi vi fa paura. E poi, scegliete chi vi fa venire voglia di vincere quella paura”.

Belen, le ultime news con Spinalbese A Natale lo sfogo di Belen Rodriguez era stato invece nei confronti di un altro ex, Antonino Spinalbese. Il padre di Luna Marì ha accusato la Rodriguez di essere partita per l’Argentina senza il suo consenso e negando le feste insieme a padre e figlia. Anche in quell’occasione Belen ha replicato per le rime annunciando azioni legali. L’avvocato della showgirl, Giuseppe Russo, sulle pagine del “Corriere della Sera” ha chiarito: “La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza, pur essendone a conoscenza da settimane, con evidenti finalità meramente ostative e strumentali". “Si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, -ha aggiunto il legale - ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica".