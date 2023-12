Tgcom24

Le ultime news sul perché è finita la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, come si sono lasciati Ci hanno messo diversi mesi poi Belen Rodriguez e Stefano De Martino in una giornata in tv hanno detto ognuno la propria storia. Ha iniziato la showgirl ospite in una trasmissione pomeridiana. Ha vuotato il sacco parlando per la prima volta della storia finita con l’ex marito e definendo il 2023 l’anno peggiore della sua vita. “Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito – ha specificato Belen su De Martino - Perché non ama, o almeno non ama me”. “L'amore è in salute e in malattia, poi quando è arrivata la depressione, perché la malattia è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola” ha aggiunto la Rodriguez.

Stefano e Belen genitori di Santiago Poche ore dopo anche Stefano De Martino va in tv, ospite di un'altra trasmissione, e non può non rispondere alle dichiarazioni di Belen Rodriguez. “Ma guarda, lasciami dire una cosa, non è una replica – precisa De Martino -. E’ una riflessione. Nel senso che quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità. Ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica, di raccontarla, c’è chi invece se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi, due dei quali, i più importanti, sono il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora, e il secondo, quello più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. E questa per me è la cosa fondamentale” dice Stefano pensando al suo adorato Santiago.

L'inquadratura sulla vita di Belen e Stefano, non solo su Instagram Stefano De Martino non si preoccupa di chiarire ogni circostanza spifferata da Belen, ma sorvola e dice: “Prima ascoltando Ornella (Vanoni ndr) che raccontava della sua vita colorata, mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin, proprio qui dentro guardandola, il modo in cui raccontava delle cose in cui ci saranno state sicuramente delle emozioni molto forti. Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa che era: ‘Life is a tragedy in a close-up, but a comedy in long-shot’, ‘la vita è una tragedia in primo piano e una commedia in piano lungo’. Diciamo che io mi auguro che piano piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata: chi è la compagna attuale? Cosa dice Belen del suo nuovo amore Elio Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità con Elio Lorenzoni. “Oggi ho una persona per bene accanto, ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano in un momento in cui non era facile stare con me – ha detto Belen in tv parlando di Elio Lorenzoni - Sto vivendo un sogno”. Più riservato invece Stefano De Martino che non si sbilancia nemmeno sui social. Eppure, i paparazzi lo hanno beccato con Martina Trivelli.