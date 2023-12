Belen Rodriguez in bikini dimentica la lite con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e la lite con Antonino Spinalbese per la figlia

E’ stato un Natale dolce amaro quello di Belen Rodriguez che ha festeggiato in un resort in Franciacorta. Sui social è esplosa la lite con il suo ex Antonino Spinalbese. “Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia… Non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio” aveva scritto Antonino Spinalbese in un lungo post alludendo al fatto che Luna Marì avesse trascorso le feste con Belen. La Rodriguez aveva prontamente risposto per le rime: “Distinto signor Antonino, se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole, forse anche fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni, e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell'attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina, spero che tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale”. Belen non sta certo zitta e ha aggiunto poi: “Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”.