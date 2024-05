Il clan Rodriguez si era ritrovato in Argentina per salutare insieme il nuovo anno (rovinato dall'arrivo dell'inondazione), ma intorno alla tavola imbandita non sono mancate le discussioni. "C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha raccontato al programma radiofonico Catteland su Radio Deejay.

La mamma di Belen Rodriguez contro Elio Lorenzoni

E' stato soprattutto l'opinione negativa di mamma Veronica a farle cambiare idea sul suo rapporto con Lorenzoni: "“Mia mamma non andava d’accordo con il mio ex. Mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco. Il vero motivo è stato che non andavamo più d’accordo, ma per me il parere di mia madre è importante”. Angelo Edorado è avvisato, per arrivare al cuore di Belen bisogna prima passare da quello della mamma...