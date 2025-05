La frase di Cecilia Rodriguez “Chi è ferito ferisce, chi è guarito cura” esprime un concetto psicologico ed emotivo molto profondo, sottolineando come il nostro stato interiore influenzi il modo in cui trattiamo gli altri. Non è chiaro però se questo post si riferisca al rapporto tra lei e il marito Ignazio Moser. "Chi è ferito ferisce" sta a significare che chi ha dentro di sé ferite emotive non guarite (come traumi o insicurezze) tende a far soffrire gli altri, anche senza volerlo. Al contrario, chi ha fatto un percorso di crescita personale, è in grado di offrire comprensione ed empatia. Ma i protagonisti di questo pensiero sono i due sposini? Oppure c’è di mezzo Belen?