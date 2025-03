"Voglio regalare un figlio a Ignazio, completeremo la famiglia solo in quel momento" aveva detto Cecilia Rodriguez a "Verissimo". Delle loro difficoltà ne avevano già parlato in passato, e anche in quel caso erano state le voci a proposito di presunte rotondità sospette a necessitare una smentita. "Stiamo provando ad avere un figlio ma non è facile, avevano detto, e l'influencer aveva aggiunto: "Scrivono che sono incinta e mi vergogno di dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti!".