Cecilia Rodriguez: "Vorrei dare a Ignazio la gioia di diventare papà"

I neo sposti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, hanno raccontato nel salotto di "Verissimo" le emozioni provate nel giorno del loro matrimonio e cosa desiderano per il futuro. In particolare Cecilia, al settimo cielo per la sua nuova vita matrimoniale, ha confidato: "Voglio regalare un figlio a Ignazio, completeremo la famiglia solo in quel momento".