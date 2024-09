Iva Zanicchi e l'addio al compagno: "Senza Fausto mi sento davvero sola"

"Ultimamente mi aiuto con qualcosina per dormire perché è diventato davvero difficile riposare e stamattina prestissimo ho sentito una voce, mi sembrava Fausto, così sono saltata giù dal letto urlando: vengo, vengo! È chiaro che ero io, il mio cervello, ma è come se lo sentissi ancora vicino a me. Dicono che ci si abitua con il tempo" ha proseguito Iva Zanicchi.

"È così per tante famiglie e persone, perdere le persone care a questa età. Fausto aveva compiuto da poco 75 anni e non aveva paura della morte, era curioso di capire cosa ci fosse dopo. Era forte e l'ha dimostrato fino all'ultimo" ha concluso.