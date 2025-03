Cecilia Rodriguez il 18 marzo ha compiuto 35 anni. La sua giornata di compleanno è iniziata con una sorpresa del marito Ignazio Moser che le ha fatto trovare un cactus: “E’ il simbolo del nostro amore” ha detto invitando la moglie a curarlo bene per farlo sopravvivere a qualunque costo. "Cosa vorresti per il tuo 35esimo compleanno?" ha chiesto Ignazio. "Niente, ho tutto" ha risposto Cecilia. "Ti ho preso questo cactus perché fai morire tutto, ma questo non potrai, è impossibile – dice nel video social Moser - Se lo fai morire ti lascio. Questo cactus è il simbolo del nostro amore. Se muore lui finisce la storia". Poi la coppia si è dedicata a un evento di lavoro, ma per cena si è presentata al ristorante per l’appuntamento con la festa in famiglia.