Cecilia Rodriguez aggiorna sulle condizioni del padre: ecco come sta Gustavo

Gustavo Rodriguez se l'è vista davvero brutta. E' stato ricoverato un mese all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ustioni riportate in seguito all’incidente in un capannone di Gallarate. Il 4 gennaio, quando finalmente è stato dimesso dopo settimane di apprensione, Cecilia Rodriguez aveva ringraziato i medici e gli infermieri del reparto Grandi Ustionati: "Siete stati degli angeli e vi sarò sempre grata". "Gustavito anche stavolta l’ha scampata. Ancora 2/7 vite disponibili", le aveva fatto eco Ignazio Moser. Belen Rodriguez in quell'occasione ha scritto: "So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papà".