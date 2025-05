Cecilia Rodriguez è incinta, presto nascerà Clara Isabel: "Ti sei fatta desiderare molto"

Tanti i messaggi di auguri e felicitazioni per la coppia. Tra questi, quelli di Elettra Lamborghini che scrive: "Sono davvero felice per voi, auguri ragazzi!". Le congratulazioni sono arrivate anche da Paola Turani, Valentina Ferragni e Antonino Spinalbese che ha commentato con tante emoticon di cuori. Auguri anche dalla nonna, madre di Cecilia e Belén, Veronica Cozzani, che scrive in spagnolo: "Clara Isabel, noi nonni ti aspettiamo e già ti amiamo come si amano i nipoti, fino all’infinito e oltre!". Nessun commento, almeno in forma pubblica dalla sorella Belén Rodriguez. Stando agli ultimi rumors infatti, le due sorelle avrebbero momentaneamente interrotto i rapporti.