Belen Rodriguez fa preoccupare i follower: "Ho fatto un piccolo intervento"

"Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento" dice Belen Rodriguez in un video social, scatenando l'allarme tra i follower. Non rivela cosa l'abbia portata in sala operatoria ma aggiunge: "Sono stata due giorni un po' in convalescenza, però adesso va tutto bene e ho risolto tutto quanto". Nel filmato invece non fa alcun cenno alla presunta lite con la sorella Cecilia Rodriguez, in dolce attesa, con la quale era legatissima ma sembra ormai ai ferri corti.