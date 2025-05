Giulia Stabile ha conquistato la piccola Luna Marì. Il video girato a casa di Belen Rodriguez mostra complicità tra la ballerina e la bimba, sorrisi e una naturalezza che raccontano molto più di mille parole. Belen filma il siparietto di giochi e coccole e i follower, naturalmente, approvano con entusiasmo. Impegnata con i figli (in un altro video casalingo compare anche il primogenito Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino), Belen non si è ancora congratulata via social con la sorella Cecilia incinta. Faranno pace?