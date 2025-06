A complicare la situazione ci si sono messe altre foto, altri avvistamenti e altre supposizioni. Il settimanale “Diva e Donna” lo fotografa mentre abbraccia Andrea Delogu. “Alla serata charity del jet set romano la stella è lui, Stefano De Martino... Assieme c'è anche una cara amica: è Andrea Delogu. Insieme potrebbero essere la coppia perfetta per condurre il Festival di Sanremo del futuro” scrive la rivista sui social lasciando intendere che l’intesa è professionale. Negli stessi giorni, “Oggi” esce con un servizio su Stefano pizzicato in Costiera Amalfitana in barca con alcuni amici, tra cui Gabriella Spagnuolo, neolaureata 30enne. “Lei lo marca stretto, lui non disdegna” si legge sotto le immagini. Poi spunta anche “Gente” con un’altra possibile fiamma. Le foto vedono De Martino con la ricca ereditiera Caroline Tronelli. “E’ la nuova conquista del golden boy della tv italiana. Che è stato avvistato con una ex e con una famosa influencer. Cosa non si fa per dimenticare Belen…” scrive il magazine.