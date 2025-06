Stefano De Martino in barca con Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli

L’estate di Stefano De Martino è iniziata con un susseguirsi di avvistamenti con possibili fidanzate che lo hanno reso protagonista delle cronache rosa. Prima il presunto flirt con Angela Nasti, ex tronista e cognata del calciatore Mattia Zaccagni, poi la presenza al concerto di Dua Lipa con Gilda Ambrosio. Ma non solo. Con Gabriella Spagnuolo, 30enne neolaureata napoletana, è stato visto in barca in Costiera, e con Caroline Tronelli è apparso in foto pubblicate dai settimanali. De Martino sembra vivere una stagione all’insegna dei riflettori.