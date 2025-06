Belen: “Sono single e casta. La mia sarà un’estate materna”

Belen è stata lontana dagli schermi e si è presa un periodo per rinascere più forte di prima. “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”. Poi spiega anche quali problemi ha avuto: “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino… Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”. E aggiunge: “Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa”.