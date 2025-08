Viola Valentino critica senza peli sulla lingua Elodie: "Non serve togliersi le mutande", ha detto la cantante, icona anni 80 parlando della giovane "collega" (35 anni) a "Settimanale Nuovo". "Io non mi sono mai spogliata sul palco. Non ho mai ricorso allo spogliarello, anche per una questione di stile. E tanto meno per smerciare qualche disco in più", ha aggiunto l'artista, 76 anni, facendo riferimento a chi, per molto tempo, ha accostato le due cantanti definendo Elodie l'erede della Valentino.