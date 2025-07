Un musicista pugliese contro Hollywood, denunciato "La La Land" per plagio

D'altra parte ci deve essere qualcosa che inevitabilmente porta le star americane a farsi quantomeno influenzare (più o meno consapevolmente) da artisti pugliesi. Albano Carrisi ha di recente ricordato la storica causa da lui intentata nei confronti di Michael Jackson. Secondo il cantante di Cellino San Marco infatti a un certo punto si ravvisarono gli estremi per dire che il re del pop avesse plagiato la sua I cigni di Balaka, incisa insieme a Romina Power nel 1987. Nello specifico MJ avrebbe copiato il collega italiano in un brano di appena tre anni dopo, Will You Be There, parte dell'album del 1991 Dangerous. I parallelismi con il caso Ladisa-Hurowitz sono davvero tanti, a cominciare dal fatto che anche in quel caso fu una persona vicina all'artista a fargli scoprire le somiglianze tra i due brani. Nel caso di Albano fu suo figlio, che allora studiava in Svizzera, a chiedergli per telefono: "Papà, hai per caso regalato un pezzo a Michael Jackson?". Ovviamente l'autore di Felicità a quel puntò cadde dalle nuvole e, sorpreso dall'accaduto, decise anche lui di farsi valere. Vennero coinvolti nel processo dal pretore dirigente Domenico Bonaccorsi persino nomi come Ennio Morricone e Nicola Piovani per risolvere la controversia, che si trascinò per anni fino a portare in aula a Roma lo stesso Jacko (che ammise candidamente di non aver mai ascoltato prima "il maestro"). Alla fine la popstar venne assolta ma comunque rimase tra lui e Albano la promessa di un concerto assieme, con incasso da devolvere a favore dei bambini maltrattati nel mondo, in Kosovo. Purtroppo il live non si fece mai, allontanato prima dalle vicissitudini di Jackson e poi dalla sua morte, ma tutta questa storia comunque mette in guardia Ladisa. Certe battaglie giudiziarie infatti tendono a trascinarsi per anni, addirittura decenni, quasi sempre risolvendosi in un nulla di fatto. D'altra parte la prima puntata dello scontro in tribunale tra Il Parigino e Mia and Sebastian's Theme è prevista addirittura nel 2027: "Voglio che si vada avanti nel modo giusto, in maniera onesta e trasparente. Poi, quello che succederà, non spetta a me dirlo", risponde serafico a certe obiezioni il musicista italiano, per cui tifano tutti quelli che hanno preferito i suoi brani nel piccolo film Nessun messaggio in segreteria al pomposo lavoro di Hurowitz per kolossal come Babylon.