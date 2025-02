Meghan Markle lancia su Instagram il nuovo nome del suo brand di lifestyle e parte la polemica. E’ bastato postare il video in cui la duchessa di Sussex lo promuove per infiammare la Spagna. Un comune a Maiorca la accusa per la notevole somiglianza del marchio della Markle (una palma e ai lati due colibrì svolazzanti) con lo stemma di Porreres, una piccola località dell'isola.