Harry e Meghan, nella cartolina di Natale per la prima volta ci sono anche i due figli ma...

I due bimbi sono sempre stati tenuti lontano dagli occhi del pubblico e dei media per volontà dei Sussex - in particolare del principe Harry memore delle continue intrusioni nella sua vita e nella sua privacy da parte della stampa popolare britannica contro la quale ha portato avanti una crociata nei tribunali del Regno Unito - e anche in questo caso i volti di Archie e Lilibet non si vedono.