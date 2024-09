Nonostante i figli Archie e Lilibet, avuti da Meghan Markle, siano la sua gioia più grande, il principe Harry non passerà tutta la giornata del suo 40esimo compleanno insieme a loro. Subito dopo un party in famiglia a Montecito, il duca di Sussex partirà per la vacanza tra “ragazzi”, secondo quanto riporta The Sun. In programma un viaggio a Cold Springs Trail, in California, per godersi avventura e aria aperta.