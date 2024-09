Il principe Harry compie 40 anni, weekend con gli amici senza Meghan Markle

Era il 2012 quando il principe Harry fece scandalo. “The Sun” pubblicò delle foto di Harry nudo, abbracciato da una donna seminuda. Le immagini causarono grande imbarazzo alla famiglia reale. I festeggiamenti per il quarantesimo compleanno del principe Harry saranno con tutta probabilità in netto contrasto con quelli per il suo trentesimo, quando William gli organizzò una festa in abito da sera a Clarence House. I rapporti tra i due fratelli sono tesi e nonostante si siano rivisti un mese fa al funerale dello zio, non hanno chiarito i loro dissapori. Era da quando avevano detto addio alla nonna, la regina Elisabetta II nel 2022, che non si vedevano. Mentre l'ultima visita del duca di Sussex nel Regno Unito risale a maggio, per l’anniversario degli Invictus Games.