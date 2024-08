La barba incolta del principe William conquista tutti. In un video postato su Instagram, che segna il ritorno in pubblico di Kate Middleton, per congratularsi con gli atleti inglesi per i loro risultati alle Olimpiadi di Parigi, l'erede al trono del Regno Unito sfoggia un look casual, con maglietta blu del Team GB leggermente stropicciata e mento e guance coperte da una leggera peluria. Un dettaglio che non è sfuggito ai tanti fan della coppia reale e che ha fatto molto parlare. Tanti i commenti social: tra questi, come riferisce il Daily Mail, c'è chi trova il Duca di Cambridge decisamente "più sexy", ma per molti altri il look trasandato potrebbe far pensare a preoccupazioni legate alla famiglia.