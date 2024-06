Da Londra nessun messaggio social è arrivato all'indirizzo della piccola Lilibet Diana per il suo terzo compleanno. Negli ultimi tempi in realtà Buckingham Palace ha smesso di pubblicare auguri pubblici per tutti i royal che non hanno un ruolo a corte, ma è vero anche che nel caso dei figli dei Sussex la "tradizione" era stata interrotta già nel 2022. Del resto i rapporti in famiglia sono sempre più tesi: nonostante re Carlo sia malato, lui e il suo secondogenito non si sono incontrati quando quest'ultimo è stato in Gran Bretagna di recente.