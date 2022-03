Harry e Meghan, cena americana con Eugenia di York

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto della reunion tra cugini in California, la prima volta negli ultimi due anni in cui la Duchessa di Sussex incontra un membro della royal family.

Hanno scelto un ristorante di Santa Barbara, poco lontano dalla villa di Montecito dove risiedono i Sussex, per il loro incontro informale. Sono arrivati tutti insieme scortati dalle guardie del corpo, Meghan elegante con un tailleur color crema e microbag rosso fuoco ed Eugenia chic in abito nero a fiori lucenti. Intorno al tavolo imbandito hanno trascorso una serata serena e in allegria, condita da grasse risate: i problemi e le liti familiari sembravano lontani almeno quanto la Gran Bretagna dall'America.

Harry e la cugina Eugenia erano apparsi insieme già qualche giorni prima, durante la finale del Superbowl che si è tenuta a Los Angeles. Tra loro i rapporti sono sempre stati ottimi, nonostante la maretta creata dall'annuncio della prima gravidanza dei Sussex proprio nel giorno delle nozze della principessa e Brooksbank. Ma quella è acqua passata, e dopo due anni di lontananza per loro è bello ritrovarsi... in attesa di potersi riunire con il resto della famiglia, magari a Londra per il giubileo della Regina.

