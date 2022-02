Harry e Meghan premiati per l'impegno sociale, la duchessa è una sirena in blu

Meghan Markle torna a conquistare la scena e lo fa con un abito di tendenza da vera influencer… “reale”. La duchessa di Sussex e il principe Harry hanno ricevuto il President’s Award ai Naacp Image Awards senza dimenticarsi di rendere omaggio al popolo ucraino. Sul palco sono stati premiati per l’impegno della loro fondazione in ambito sociale.

Il premio per i duchi di Sussex è stato un riconoscimento per il lavoro svolto nell'aiutare un centro di accoglienza per donne del Texas, per la promozione dell'equità del vaccino e la creazione di centri di soccorso per la comunità. Sul palco però, Harry voleva prima affrontare il conflitto in Ucraina dopo l'invasione della Russia e ha detto: "Vorremmo riconoscere il popolo ucraino, che ha urgente bisogno del nostro continuo sostegno come comunità globale".

Harry ha aggiunto che era grato per essere stato premiato e ha detto: “Penso che sia sicuro dire che vengo da un background molto diverso dalla mia incredibile moglie, eppure le nostre vite sono state unite per un motivo. Condividiamo l'impegno per una vita di servizio, la responsabilità di combattere l'ingiustizia e la convinzione che le cose più spesso trascurate siano le più importanti da ascoltare".

Questa cerimonia è stata il loro primo grande evento hollywoodiano da quando sono volati in America. Anche Megan ha reso una dichiarazione: “Non potrei essere più orgogliosa del fatto che stiamo facendo questo lavoro insieme. Ci siamo trasferiti in California, il mio stato natale, poco prima dell'omicidio di George Floyd. Per l'America nera, quei nove minuti e 29 secondi hanno trasceso il tempo, invocando secoli di ferite non rimarginate. Nei mesi seguenti, quando io e mio marito abbiamo parlato con la comunità dei diritti civili, ci siamo impegnati e la nostra organizzazione, Archewell, a illuminare coloro che stanno portando avanti la giustizia e il progresso razziale”.





