Il principe Harry con la cugina Eugenia di York al Super Bowl, reunion reale!

E’ la prima volta, da quando il duca di Sussex ha lasciato la carica di membro della famiglia reale, che i due cugini si ritrovano in America ad assistere a un evento uno a fianco all’altra. Una fonte al MailOnline ha detto: “Harry ed Eugenia sono sempre stati intimi sin da quando erano bambini. La fa sempre ridere. Condividono il senso dell'umorismo”.

Harry e la principessa Eugenia di York avranno avuto molto di cui discutere, visto lo scompiglio a palazzo per la decisione del duca di Sussex di scrivere un libro, che si preannuncia una bomba, sulla famiglia reale. Pare che Harry, allo stadio senza Meghan Markle rimasta a casa a badare ai piccoli Lilibet Diana e Archie, abbia chiesto alla cugina di dargli una mano nella stesura e, forse, Eugenia è volata a Los Angeles senza il marito Jack Brooksbank e il piccolo August proprio per “arginare” le dichiarazioni del cugino. Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams che ha parlato con il MailOnline, Eugenia potrebbe essere un "intermediario" e ha suggerito che potrebbe persuadere Harry a modificare alcuni dei contenuti del libro per renderlo meno un attacco ai reali.

Harry ed Eugenia sono sempre stati molto legati sin da piccoli e il loro rapporto si è mantenuto buono nel tempo, nonostante la gaffe commessa dai duchi di Sussex nel giorno delle nozze della principessa di York. Meghan Markle, infatti, aveva rivelato di essere in dolce attesa proprio nel giorno del royal wedding mandando su tutte le furie la principessa Eugenia e la madre Sarah Ferguson. Ma due anni dopo, il rapporto tra la figlia di Andrea di York e il fratello di William pare essere tornato sereno e spensierato, come quello di due cugini che assistono uno a fianco all’altro al Super Bowl.

