Kate Middleton e il principe William incontrano il nuovo cucciolo Alfie

Leggi Anche Kate Middleton regina di cuori, compie 40 anni ed è sempre più amata

I duchi di Cambridge vanno in visita al Clitheroe Community Hospital, nel Lancashire. La Middleton appare in perfetta sintonia con il principe William con cui Kate scambia spesso sguardi d’intesa, sorrisi complici e occhiate di approvazione, e in ottima armonia cromatica (color cammello caldo) pure con il cagnolino che sarà addestrato per la pet-therapy. “Ti abbini al mio cappotto” pare abbia detto la duchessa di Cambridge mentre strapazzava di coccole Alfie. Anche il consorte non è rimasto indifferente e ha elargito molte attenzioni al cucciolo tra grandi sorrisi e tenerezza.

Leggi Anche Kate Middleton per la prima volta suona il piano in pubblico per ricordare le vittime del Covid



I duchi di Cambridge sono apparsi in splendida forma, in pieno accordo e perfettamente rilassati senza lasciar trasparire alcuna preoccupazione né per le vicende che hanno visto coinvolto il principe Andrea e neppure per le questioni sulla sicurezza di Harry.

I primi 40 anni di Kate Middleton: tre scatti inediti nel giorno del compleanno Twitter / @KensingtonRoyal 1 di 3 Twitter / @KensingtonRoyal 2 di 3 Twitter / @KensingtonRoyal 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci "Auguriamo alla Duchessa di Cambridge un felice 40esimo compleanno", così l'account Twitter della Royal family britannica fa gli auguri a Kate Middleton. In occasione del compleanno sono state diffuse tre nuove foto della Duchessa, scattate dal fotografo di moda Paolo Roversi, che mostrano la futura regina con tre diversi e bellissimi abiti Alexander McQueen. Le foto saranno esposte in tre diverse aree dove Kate ha vissuto Berkshire, St Andrews e Anglesey. E poi saranno ospitate in forma permanente nella collezione della National Portrait Gallery. Con queste tre immagini si conclude la trasformazione da fidanzata del principe William a futura regina, passando per il ruolo di madre dei suoi tre figli, della giovane Kate, sempre più a suo agio nei panni di reale. Le immagini mostrano come la Duchessa vuole essere vista, glamour e sofisticata. Le foto sono state scattate a novembre nei Kew Gardens. Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: