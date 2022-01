Kate Middleton regina di cuori, compie 40 anni ed è sempre più amata

Leggi Anche Kate Middleton per la prima volta suona il piano in pubblico per ricordare le vittime del Covid

E' dal 2001 che, tra alti e bassi, Kate Middleton è al fianco del principe William, prima come fidanzata e poi, dal 2014, come moglie. Certo il gossip non li ha risparmiati (si è a lungo parlato di un flirt tra il principe e la marchesa Rose Hanbury), ma in pubblico sono sempre apparsi sorridenti e felici: una famiglia perfetta con i loro figli George, Charlotte e Louis. Ci sono stati anche gli screzi e i veleni con Meghan Markle, ma la Duchessa di Cambridge non ha mai prestato il fianco alle malelingue.

Il suo sorriso radioso, la classe, il non essere mai troppo sopra le righe ma allo stesso tempo mai ingessata sono valsi a Kate un posto speciale nel cuore dei britannici, che la vedono già perfettamente calata nel ruolo di principessa consorte che le spetterà un giorno. Ma è amata anche dalla stampa nazionale e dalla monarchia stessa.

Per colpa della pandemia, le celebrazioni della Middleton per una ricorrenza così importante saranno in tono minore. Di certo non è prevista nessuna festa in grande stile a Buckingham Palace, e pare che la Duchessa dovrà fare a meno anche di un altro privilegio riservato ai membri della royal family. E' stato deciso infatti che, fatta eccezione per la Regina e per Carlo, le campane dell'Abbazia di Westminster non suoneranno più per festeggiarli, come è sempre avvenuto. Di certo però Kate trascorrerà la giornata insieme alle persone più importanti della sua vita, e non esiste un regalo più bello di questo.