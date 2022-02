Kate Middleton diventa rugbista e ruba il posto a Harry

Una Kate Middleton come poche volte si è vista. Abbandonati i look glamour, i cappottini bon ton e gli abiti da sera scintillanti, ha infilato la tuta ed è scesa sul campo da rugby. Alla Duchessa è stato affidato il patronage della Rugby Football League e della Rugby Football Union, ruolo che era stato di suo cognato Harry, e lei l'ha ccolto con entusiasmo calandosi perfettamente nella parte.

Leggi Anche Kate Middleton e il principe William incontrano il nuovo cucciolo Alfie

Kate è perfetta nel suo nuovo ruolo, e non ha esitato a buttarsi nella mischia con il sorriso sulle labbra. Al Twickenham Stadium si è cimentata in un allenamento in piena regola insieme ai campioni di rugby. Corre, scambia la palla e prova gli schemi... si fa anche sollevare in aria dai "compagni di squadra", non senza un certo imbarazzo per il contatto fisico.

Leggi Anche Kate Middleton regina di cuori, compie 40 anni ed è sempre più amata

Con la Middleton tra i rugbisti diventa ufficiale il suo nuovo ruolo di madrina. Il posto era stato lasciato vacante da Harry quando, a seguito della Megxit, ha preferito lasciare oneri e onori (più i primi che i secondi) legati alla royal family. Per fortuna che c'è sua cognata che, con il solito spirito spontaneo e giocoso, riesce a sostituirlo alla grande.

Potrebbe interessarti anche: