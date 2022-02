Meghan Markle potrebbe non tornare mai più nel Regno Unito

In un articolo sul Sun, il biografo reale Tom Bower ha scritto che la duchessa del Sussex "non ha intenzione di tornare" nel Regno Unito , dove "non è più la benvenuta", perché semplicemente "non le interessa" cosa pensano gli inglesi. Al momento lei e il Principe Harry vivono in California.

Se le indiscrezioni fossero confermate, Meghan potrebbe non partecipare alle celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta II. "Al momento - ha scritto Bower - la sua destinazione finale non è chiara, ma ha sicuramente il sostegno per fare un'offerta per recitare nel ruolo di una politica americana". Lo scrittore, soprannominato il "biografo più temuto" della Gran Bretagna, sta lavorando a un tomo rivelatore sulla duchessa. "Sebbene la sua reputazione in Gran Bretagna sia diminuita - conclude - Meghan è ancora ammirata in America".