Harry e Meghan vendono la casa di Montecito e a giugno voleranno a Londra

Una nuova casa per Harry e Meghan. I duchi di Sussex vorrebbero vendere la loro villa di Montecito in cui si sono trasferiti circa 18 mesi fa perché la posizione non li soddisfa pienamente. Nonostante nella proprietà circondata da un enorme parco ci siano piscina, campo da tennis, centro benessere, cinema, palestra e sala giochi, il principe e l’ex attrice americana sono pronti a fare i bagagli. A Londra, intanto, si attende il loro ritorno previsto per il giubileo del prossimo giugno.