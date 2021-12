Il Natale dei reali: Kate e William tra film e giochi in scatola, Harry in Usa con Meghan

L'impennata dei casi di covid-19 in Gran Bretagna ha obbligato la royal family a rivedere i piani per le feste. La regina Elisabetta ha annullato il tradizionale pranzo di famiglia a Sandringham e passerà il Natale nel castello di Winsord. Senza una grande reunion all'orizzonte, William e Kate hanno deciso di stare nel Norfolk con i figli per una giornata tra giochi e tv. Chi non è stato minimamente toccato dallo stravolgimento dei piani è Harry , che di lasciare la California non l'aveva nemmeno preso in considerazione.

Il primo Natale senza il principe Filippo, la Regina avrebbe sperato di passarlo insieme a tutti i suoi cari. Ma il covid ci si è messo di mezzo e il pranzo in famiglia è stato annullato. Elisabetta potrebbe dover rinunciare anche a partecipare alla messa, per evitare di esporsi al contagio e non creare occasione di assembramento. Il pranzo con 50 ospiti è stato annullato, ma non è escluso che la Sovrana riceva la visita dei familiari più stretti.

Intanto Kate e William si preparano a un Natale nel Norfolk all'insegna della normalità, proprio come piace a loro. In programma ci sono tanti giochi in scatola, da Monopoly a Risiko, per divertirsi con i figli George, Charlotte e Louis. E poi tutti insieme sul divano guarderanno il film natalizio preferito dal principe: "Elf".

Anche i Duchi di Sussex sono alle prese con l'organizzazione del loro Natale. Lo trascorreranno come lo scorso anni nella loro villa di Montecito, questa volta con un cucciolo in più. Pochi mesi fa è nata la loro secondogenita Lilibet: una bimba "molto tranquilla e ama stare seduta mentre Archie corre intorno come un pazzo", ha detto Harry. Con tutta probabilità, Meghan Markle si metterà ai fornelli per cucinare qualcosa di speciale.

