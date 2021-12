Omicron spaventa la Regina Elisabetta, annullato il pranzo di Natale

Tgcom24 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutto era pronto per il pranzo di Natale nel Castello di Windsor. Nonostante l’impennata di casi di Covid in Gran Bretagna, la Regina Elisabetta non ne voleva sapere di restare sola durante le feste. In un anno particolare, in cui ha perso il marito Filippo, aveva deciso di circondarsi degli affetti più cari. L’appuntamento era fissato per il 21 dicembre e a tavola erano attesi circa 50 membri della famiglia reale. Poi il dietrofront reale. La sovrana spaventata dalla variante Omicron ha deciso di annullare il ritrovo. "E' la cosa giusta da fare" avrebbe confidato.