E' nata la figlia del principe Harry e di Meghan: si chiama Lilibet Diana

E' nata in California la secondogenita del principe Harry e della moglie Meghan Markle . Il Duca e la Duchessa del Sussex, in auto-esilio negli Usa dopo lo strappo dalla famiglia reale britannica, hanno dato alla loro bimba il nome di Lilibet Diana . Il primo figlio della coppia si chiama Archie.

L'annuncio della coppia - A dare l'annuncio sono stati lo stesso principe Harry e la moglie, come viene riferito da diversi media americani. "E' con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, danno il benvenuto alla loro bambina", ha annunciato un portavoce.

Nata il 4 giugno - La piccola è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 di mattina al Cottage Hospital di Santa Barbara e pesa oltre tre chili. Sia la madre sia la bambina, ha aggiunto il portavoce, stanno bene e sono già ritornate a casa.

Harry e Meghan, nuovo scatto di Archie per raccogliere fondi per i vaccini anticovid Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 IPA 7 di 21 IPA 8 di 21 IPA 9 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Omaggio alla nonna e alla mamma di Harry - La bimba si chiama Lili in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibeth. Il nome Diana, poi, è in ricordo della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles. I duchi in persona hanno poi sottolineato la loro "immensa gioia" per questa "benedizione", ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l'amicizia o con "le preghiere" . Hanno inoltre tenuto a specificare esplicitamente come la scelta del primo nome di Lilibet - che in casa sara' chiamata Lili, è stato puntualizzato - vuol essere "un omaggio a Sua Maestà la Regina", 95enne bisnonna della neonata, legato al diminutivo familiare adottato fin

dall'infanzia da Elisabetta, che da piccola non riusciva a pronunciare correttamente "Elizabeth".

Mentre "il middle name è stato scelto ovviamente per onorare la sua amata nonna scomparsa, Diana Spencer. Da un lato il secondogenito di Carlo e Diana e sua moglie mostrano di voler testimoniare affetto e rispetto nei confronti della sovrana, seppure forse non esattamente della Royal Family, dall'altro c'è il richiamo a Lady D, la cui ribellione dalla vita di corte resta per Harry un modello e un trauma irrisolto, come confessato di recente.

La "principessina" americana nasce senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, collocandosi dietro il nonno Carlo, lo zio William (fratello maggiore di Harry), i tre figli di questo e della consorte Kate, nonché alle spalle del proprio fratellino Archie, venuto al mondo nel maggio 2019 a Londra; ma subito davanti al principe Andrea, secondo figlio maschio (in disgrazia) della regina e di Filippo di Edimburgo, scomparso nel marzo scorso quasi centenario.

Una posizione che la corte non puo' ignorare, nonostante le tensioni con i duchi d'America: rinfocolate in questi mesi da una serie d'interviste esplosive nelle quali la coppia più indocile della dinastia ha dapprima raccontato della vita di palazzo come di un mezzo inferno, poi ha fatto aleggiare l'ombra di qualche pregiudizio razzista su almeno un anonimo membro di spicco della famiglia, quindi non ha mancato di rendere pubbliche a più riprese le recriminazioni di Harry sulla freddezza imputata a William e soprattutto al padre (ed erede al trono) Carlo.



Buckingham Palace, dopo un'ora, ha diffuso i messaggi di rito della regina, del principe Carlo con Camilla e del principe William con Kate: "Informati e felicissimi", si legge in una nota.