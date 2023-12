Natale, anche Harry e Meghan inviano i loro auguri "virtuali" ma... a modo loro

In abito da gala, in un momento di gioia non intima e familiare ma pubblica, condivisa con il resto della platea alle loro spalle.

E' così che il principe Harry e sua moglie Meghan hanno scelto di fare gli auguri di Natale. Con un dettaglio, anzi più di uno, che marca un solco con la cartolina inviata ai sudditi da William e Kate. Nel caso della coppia "ribelle", infatti, non compiono i figli. E lo scatto, inoltre, non è il classico posato, da tradizionale ritratto di famiglia, ma, apparendo così spontaneo, esplosivo, sembra quasi rubato, "paparazzato". Ma c'è chi accusa: è solo un' - altra - operazione commerciale, la loro. Ecco perché.