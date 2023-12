Tgcom24

Tra i peggiori del 2023, ecco perché Nel 2023, il principe Harry e Meghan Markle sono stati inseriti nella lista dei peggiori di Hollywood dalla prestigiosa rivista The Hollywood Reporter. La pubblicazione ha fatto il bilancio dell'anno, elogiando i successi e criticando i fallimenti. I Sussex sono stati tra gli 11 nominati per aver deluso il pubblico per la pubblicazione di “Spare”, i podcast e il documentario lamentoso sui reali inglesi.

Macché principe e principessa, ecco chi sono Harry e Meghan The Hollywood Reporter non ha usato mezzi termini nel giudicare la coppia, sostenendo che erano "scappati da una vita di obblighi reali per sfruttare la loro celebrità negli Stati Uniti" - ma non sono riusciti a conquistare i fan. In particolare, il principe Harry e Meghan vengono considerati in una bolla di ipocrisia che meritava di essere fatta esplodere. Bisogna mettere in evidenza la contraddizione tra la loro richiesta di privacy e la loro ricerca di attenzione. Il magazine commentava: "Tuttavia, forse vale la pena sopportare tutto lo scherno e il disprezzo per evitare di dover svolgere più di 200 compiti ufficiali della royal family ogni anno, che sembrano terribili".

Momento no anche per la Fondazione del principe Harry e Meghan Markle Il 2023 non è stato un anno buono nemmeno per la fondazione benefica dei Sussex. I due hanno creato la Archewell Foundation dopo aver lasciato la famiglia reale e dicono che è un'organizzazione "che vuole fare del bene con la compassione" e che ha una missione "semplice ma importante: essere presenti, fare la differenza". La Archewell ha subito un calo delle donazioni di 11 milioni di dollari nell'ultimo anno, andando in perdita mentre il suo capo e il suo braccio destro James Holt ha ottenuto un enorme aumento del 280%. Harry e Meghan Markle hanno pubblicato il rapporto annuale della fondazione benefica e un lussuoso video promozionale del brand Sussex che mostra le loro opere di bene nel 2023, ma è anche venuto alla luce che le loro finanze sono in difficoltà.

La reputazione dei Sussex dopo "Spare" L’autobiografia di Harry, Spare, ha avuto molto successo, ma la reputazione di Harry e Meghan è peggiorata. Sono stati presi in giro da show famosi come South Park e I Griffin e sono stati attaccati per aver detto di aver subito un "incidente quasi mortale" in auto a New York City inseguiti dai paparazzi.

Cosa ha studiato Meghan Markle, che film ha fatto, perché non è diventata principessa Meghan Markle Meghan Markle è una ex attrice statunitense, ha sposato il principe Harry 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor ed è madre di Archie Harrison, nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Westminster, e Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California. Prima di incontrare Harry e di approdare alla corte reale inglese, Meghan ha recitato in film quali Sballati d'amore - A Lot Like Love, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo... e vivere felici, e serie televisive come Suits, The War at Home, Fringe, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Castle, Knight Rider, Senza traccia, 90210 e Til Death - Per tutta la vita. Nata da Doria Loyce Ragland, assistente sociale e istruttrice di yoga afroamericana, e da Thomas Wayne Markle, Meghan ha studiato alla scuola superiore Immaculate Heart, a Hollywood, diplomandosi nel 1999. Meghan Markle non è mai stata nominata principessa (a differenza della cognata Kate Middlleton).

Le ultime news su Harry e Meghan Tra i piani di Harry e Meghan Markle per il 2024 c’è un possibile trasferimento a Los Angeles. I duchi di Sussex, infatti, vorrebbero vivere nella città delle stelle per avvicinarsi al mondo del cinema e dello spettacolo. La coppia sta valutando diverse zone, ma non ha ancora presentato proposte per alcuna casa... a parte il lotto da 8 milioni di dollari a Malibu che hanno visitato a settembre, ma che hanno poi rifiutato. E chissà dove trascorreranno il Natale! Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero trascorrere le feste con il re e il resto della famiglia reale a Sandringham, se le circostanze lo permetteranno. Questo è quanto emerge da alcune fonti vicine ai Sussex, che vivono in California con i loro due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2. Il duca avrebbe parlato con il padre al telefono qualche settimana fa per fargli gli auguri di buon compleanno. La fonte ha detto al Times che la telefonata per il 75esimo compleanno di Re Carlo potrebbe essere un "punto di svolta" nella relazione difficile tra i Sussex e il monarca. La coppia sarebbe anche disposta a visitare Balmoral, in Scozia, durante l'estate. "Penso che i Sussex accetterebbero volentieri un'opportunità per stare con Sua Maestà", ha affermato la fonte. "Per ora non ci sono piani per le vacanze" ma in futuro si vedrà…