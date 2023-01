Harry, esce il libro “Spare” e la royal family prepara la sala operativa

Addio per sempre all’Inghilterra



Pare ormai chiaro che il principe Harry dopo questa bordata alla famiglia reale sia consapevole che indietro non si torna. Per lui la vita californiana offrirà serenità in famiglia, ma un posto in Inghilterra non ci sarà. Quando gli è stato domandato se fosse disposto a lasciare la sua residenza assolata in America per tornare a un ruolo reale in Gran Bretagna, lui non ha avuto dubbi: “Non sarà mai possibile”. Insomma, una retromarcia è impensabile.

Avanti tutta contro la famiglia reale



Il principe Harry nel libro “Spare” spara a zero contro tutti. Nel mirino soprattutto le persone a lui più vicine. Il fratello William, innanzitutto, di cui si è sempre sentito una ruota di scorta. Lo accusa di avergli messo le mani addosso, lo rimprovera di essere cambiato, gli ricorda che era stato lui a dirgli di indossare la divisa nazista. Non risparmia nemmeno la cognata Kate Middleton con la quale prima dell’arrivo di Meghan Markle pare andare d’amore e d’accordo. Mostra i messaggini intercorsi tra la principessa del Galles e la duchessa di Sussex prima delle nozze. I rimproveri della Middleton sull’abito destinato a Charlotte durante il matrimonio, “troppo largo, troppo lungo”, tanto da aver fatto piangere la bambina quando lo ha provato. Harry prende di mira persino Camilla, nonostante Re Carlo aveva avvertito il figlio che non avrebbe tollerato commenti sulla Regina Consorte. Non doveva sposarla, scrive Harry che ricorda ancora in modo traumatico la morte della madre. Accusa i paparazzi di aver provocato l’incidente in cui perse la vita Lady Diana. Soffre ripensando al giorno dei funerali quando camminava dietro la bara incapace di mostrare le sue emozioni.

Una sala operativa reale



Le frasi di Harry da analizzare, girare e rigirare, contenute nel libro sono tante. Ne escono temi infiniti e domande che si moltiplicano. Al momento i reali non hanno commentato e non hanno replicato su nulla. Ma è stata allestita una sala operativa per concordare il da farsi. A Natale a Sandringham William e Re Carlo hanno discusso su come affrontare le dichiarazioni di Harry. Il padre sostiene la linea del contegno, ma il primogenito scalpita per rispedire al mittente almeno alcune provocazioni.