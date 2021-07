"La principessa Anna ha difeso strenuamente la sua idea, cioè 'non sposare quella ragazza, è inadatta. È sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che l’attende'. E ciò si è rivelato vero", scrive l'Express riportando le dichiarazioni di Lady Colin Campbell. Secondo l'unica figlia femmina della regina Elisabetta era palese che Meghan fosse solo in cerca di attenzione e avrebbe cercato di mettere in guardia il nipote, ma senza successo.

Nonostante non sia stata ascoltata, la principessa Anna non avrebbe mai cambiato opinione sulla Markle. Ai Sussex, sin dal giorno delle nozze, ha sempre dimostrato freddezza e anche in occasione dei funerali del principe Filippo si è dimostrata distaccata con il nipote. Pare inoltre che sia stato proprio suo il commento razzista su Archie, riportato dai Sussex nell'intervista a Oprah Winfrey. Loro hanno solo parlato di un membro della famiglia reale preoccupato per il colore della pelle del nascituro, ma tutto porta a credere che si tratti di parole uscite dalla bocca della principessa Anna.

