William e Harry, urla e litigi prima e dopo l’inaugurazione della statua in memoria di Lady Diana

Uno dei motivi delle liti pare sia stata, secondo il tabloid Express, la richiesta di Harry al fratello di non far partecipare la moglie Kate Middleton alla cerimonia di svelamento della statua. Questo per cercare di distogliere l'attenzione dall'assenza di Meghan Markle, rimasta negli Usa ad accudire Archie e la neonata Lilibet. Le pressioni non sono per niente andate giù a William: alla fine ha ceduto, ma non certo di buon grado.

L'esperto reale Robert Lacey ha aggiunto altri dettagli. Secondo il suo racconto tra i due "fratelli coltelli" sarebbe scoppiata una vera e propria lite, con toni accesi e pesanti accuse reciproche: "Appena entrati nel castello di Windsor, William e Harry hanno iniziato subito a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro parole veramente pesanti". E non è un caso se il più giovane dei due non abbia voluto trattenersi un minuto di più e sia volato in California subito dopo la cerimonia. Prima che rimetta piede a Buckingham Palace si dovrà aspettare a lungo...

