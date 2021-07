William e Harry, i principi riuniti: si inaugura la statua di Diana

Il principe William e il fratello Harry inaugurano la statua alla memoria di mamma Diana morta nel 1997, la principessa triste che oggi avrebbe compiuto 60 anni. Gli ultimi tempi per il duca di Cambridge e quello di Sussex sono stati segnati da continui allontanamenti e grande gelo. Ora pare che i due abbiano ripreso a sentirsi dopo la vittoria dell’Inghilterra nella partita degli Europei e gli inglesi sperano in una riappacificazione vera.

Dopo la rottura di Harry con la famiglia reale, i rapporti tra fratelli sono diventati difficili. Il duca di Sussex è partito per l’America con la moglie Meghan Markle e a Los Angeles vive con il primogenito Archie e la piccola Lilibet. Si sono rivisti al funerale del nonno Filippo. C’è chi dice che abbiano parlato a lungo da soli e col padre Carlo e chi giura che ci sia stato l’ennesimo litigio. Fatto sta che questa volta sarà la prima comparsa in pubblico assieme dal funerale del duca di Edimburgo ad aprile, e i due fratelli mostreranno se c’è ancora intesa o no. Secondo il “Sunday Telegraph”, dopo la cerimonia i due avranno un incontro privato. All’inaugurazione non dovrebbe esserci Kate Middleton, mentre Meghan Markle è rimasta negli Usa con i bambini.



Commissionata proprio da William e Harry nel 2017, la statua di Lady Diana diventerà il nuovo punto focale di Sunken Garden nei giardini di Kensington Palace. Quando i fratelli decisero di farla erigere, dissero che l'idea era di "far riflettere i visitatori sulla vita e l'eredità" della principessa. E chissà se la riflessione coinvolgerà anche i duchi e insieme troveranno la strada della riappacificazione definitiva.

