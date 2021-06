Harry parla ai giovani: “Mia madre Diana sarebbe orgogliosa di voi”

Harry arriva in Inghilterra e conquista subito la scena. Due giorni prima dell’inaugurazione della statua dedicata a sua madre, che scoprirà insieme al fratello William, il duca di Sussex parla via web dalla dimora di Frogmore, dove sta trascorrendo la quarantena. Si rivolge ai giovani premiati durante una cerimonia virtuale per il “Diana Award” dicendo che Lady D sarebbe stata orgogliosa di loro.

"Sono davvero onorato di celebrare il tuo lavoro, il tuo impegno nel fare il cambiamento e il ruolo vitale che hai assunto nel rappresentare una nuova generazione - il 36enne ha detto via web - Non aver mai paura di fare ciò che è giusto. Difendi ciò in cui credi e confida che quando vivrai secondo la verità e al servizio degli altri, le persone lo vedranno proprio come hanno fatto con mia madre".



Insomma, in attesa della cerimonia dedicata alla statua di Lady Diana, Harry conquista virtualmente la scena, ma gli occhi sono puntati sull’evento di giovedì quando i due fratelli si ritroveranno faccia a faccia. Le chiacchiere dopo il funerale del nonno Filippo, ora si è saputo, sono state per nulla gentili. Si dice che i due abbiano litigato ancora. Kate Middleton non vuole intromettersi e all’inaugurazione della statua non ci sarà, ma di fatto spera che William e Harry possano riconciliarsi.

