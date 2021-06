Il principe William compie 39 anni e festeggia come un re

IPA

Sono 39 le candeline sulla torta per il principe William, nato il 21 giugno 1982. Sarà una giornata di festa per il secondo il linea di successione al trono britannico, da trascorrere senza dubbio insieme alla moglie Kate Middleton e ai figli George, Charlotte e Louis. Per lui il regalo più bello arriva dai sudditi di Sua Maestà: secondo una ricerca del Mirror, il suo indice di gradimento è alle stelle, e in molti lo vorrebbero re.