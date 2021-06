Harry e Meghan genitori bis, gli auguri del fratello William e di Kate

Leggi Anche Harry e Meghan "retrocessi" sul sito della Royal Family

Sul loro profilo Instagram ufficiale, William e Kate hanno condiviso un post di auguri per la nuova arrivata in famiglia. Hanno pubblicato una foto in bianco e nero, con Harry e Meghan (con il vistoso pancione coperto da una tunica a fiori) e il piccolo Archie stretto a loro. "Siamo felicissimi per la notizia dell'arrivo della piccola Lili. Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie", hanno scritto. Dopo mesi di lotte e accuse, è un primo passo verso il disgelo. La strada verso la pace in famiglia però è ancora lunga: come fa notare la stampa inglese, il messaggio è freddo e distaccato.

Non diverso è il tono del post in arrivo dal nonno Carlo e Camillai: "Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l'arrivo della piccola Lilibet Diana. Augurando loro tutto il bene in questo momento". Lo stesso ha fatto la regina Elisabetta, a cui la piccola deve il nome, che si è felicitata con i duchi di Sussex per il nuovo arrivo in famiglia, la sua undicesima bisnipote.

Da parte loro, Harry e Meghan hanno dato il benvenuto alla loro bimba e ringraziato tutti per gli auguri tramite la pagina della loro associazione benefica Archwell. "Il 4 giugno, siamo stati benedetti dall'arrivo di una figlia, Lili. E' più di quanto avremmo mai potuto immaginate, e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo. Grazie per la vostra incessante gentilezza e per il supporto durante questo momento tanto speciale per la nostra famiglia", hanno fatto sapere.