Harry e Meghan a 3 anni dal sì, cosa resta del sogno reale

All'inizio sembrava che Harry e Meghan avessero trovato il loro posto accanto a Kate e William, i Fab Four li chiamava la stampa. Ma piano piano hanno iniziato ad emergere crepe che si sono allargate fino a diventare voragini. La loro insofferenza per la vita di corte si è fatta sempre più forte, e li ha portati a rompere i rapporti con la royal family. Nell'aprile del 2020 hanno definitivamente abbandonato Londra e gli obblighi di corte.

In California Harry e Meghan sti stanno costruendo una nuova vita, anche se non esattamente da commoner come avevano inizialmente annunciato. Se da un lato cercano la riservatezza, dall'altro non evitano l'esposizione mediatica tra interviste e dichiarazioni pubbliche. Nella loro villa di Montecito, nei pressi di Los Angeles, si godono il loro amore e la famiglia che cresce, felici di festeggiare il traguardo di un altro anno insieme.

