L'ultimo sfogo di Harry: "A Londra ero in gabbia come allo zoo"

Da quando ha deciso di abbandonare gli obblighi di corte, lasciare Londra e traslocare in California, la vita di Harry è cambiata radicalmente. Prima era costantemente sotto l'occhio dei media, ora può godersi la famiglia (quasi) nell'anonimato, andare a spasso con Archie e, nel prossimo futuro, anche con la piccolina che sua moglie Meghan Markle aspetta. Cose normali come una passeggiata in bici erano impensabili per lui all'ombra di Buckingham Palace: "La mia vita da reale era un mix tra il 'Truman Show' e vivere in uno zoo" ha raccontato durante il podcast Armchair Expert.

Su di lui se ne sono dette tante, che è disperato e senza un lavoro oppure che ha finalmente ritrovato se stesso. L'allontanamento dalla famiglia non è stato facile, ma quello che ha trovato in Usa non ha prezzo: la libertà. "In California posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero" ha detto a Dax Shephard, presentatore del podcast.

La decisione di lasciare Londra l'ha maturata negli anni, a partire dai primi momenti dopo la morte di sua madre Lady Diana. "Facevo finta di sentirmi bene, ma non era così... Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente" ha detto riferendosi in particolare alla sua govinezza scapestrata.

Poi è arrivata Meghan, che l'ha aiutato ad uscire fuori dal guscio. Il loro primo appuntamento non è stato dei più romantici: "Ci siamo incontrati per la prima volta in un supermercato e abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l’attenzione. Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento", ha raccontato il principe. Ora possono vivere il loro amore in libertà, senza temere sguardi indiscreti.

