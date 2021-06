Harry e Meghan "retrocessi" sul sito della Royal Family 

Leggi Anche Harry e Meghan a 3 anni dal sì, cosa resta del sogno reale

Il sito ufficiale della Royal Family mette in fila i profili dei membri, con le relative immagini, descrizione e attività, partendo dalla regina Elisabetta, seguita dal principe Carlo. Via via troviamo la duchessa di Cornovaglia (Camilla), il principe William, la duchessa di Cambridge (Kate Middleton), la principessa Anna e il principe Andrea. Poi Harry e Meghan.

Sulle pagine dedicate a loro c'è scritto che "il duca e la duchessa si sono ritirati come membri anziani della famiglia reale. Stanno bilanciando il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il loro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei loro patrocini". In particolare su quella della Markle si legge che "la duchessa continuerà a sostenere una serie di cause e organizzazioni di beneficenza che riflettono i problemi a cui è stata a lungo associata, tra cui le arti, l’accesso all’istruzione, il sostegno alle donne e il benessere degli animali".

Staremo a vedere se la loro posizione scivolerà ulteriormente in fondo all'elenco della famiglia reale.